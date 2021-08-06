Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві

У Дарницькому районі Києва вранці в п'ятницю, 6 серпня, поблизу ТЦ "Піраміда" можливо п'яна водій BMW Х5 в'їхала у два кіоски та повністю розбила їх.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо" на сторінці у Facebook.

Випадок стався близько 6 ранку, 6 серпня, на вулиці Олександра Мишуги на Позняках.

Водій елітного автомобіля BMW Х5 з невідомих причин не впоралася з керуванням і вилетіла на бордюр.

Після цього вона розбила один кіоск з сигаретами, але не зупинився і в'їхала в ще один, де продавали квіти.

У мережі з'явилося відео, як все відбувалося.

За словами свідків, водій автомобіля була п'яна, але ця інформація поки що не підтверджена і слідство зараз установлює деталі ДТП.

Як сказали працівники поліції, на місці події водій відмовилася проходити тест на наявність алкоголю в крові, тому її забрали на огляд до лікарні.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 17 липня в Дніпровському районі Києва сталося ДТП за участю п'яного водія, в салоні якого було ще чотири пасажири в стані алкогольного сп'яніння. Особливістю інциденту стало те, що для аварії не знадобилася друга машина.

Нагадуємо, що 6 серпня на трасі "Київ-Чоп" вантажівка зім'яла легковика - є загиблий, в одного з водіїв знайшли наркотики.