Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Названо час і місце прощання з Євгеном Марчуком
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві

Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві

Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
Оновлено 13:21 Сьогодні Телеграф телеграм

У Дарницькому районі Києва вранці в п'ятницю, 6 серпня, поблизу ТЦ "Піраміда" можливо п'яна водій BMW Х5 в'їхала у два кіоски та повністю розбила їх.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо" на сторінці у Facebook.

Випадок стався близько 6 ранку, 6 серпня, на вулиці Олександра Мишуги на Позняках.

дтп

Водій елітного автомобіля BMW Х5 з невідомих причин не впоралася з керуванням і вилетіла на бордюр.

Після цього вона розбила один кіоск з сигаретами, але не зупинився і в'їхала в ще один, де продавали квіти.

У мережі з'явилося відео, як все відбувалося.

За словами свідків, водій автомобіля була п'яна, але ця інформація поки що не підтверджена і слідство зараз установлює деталі ДТП.

Як сказали працівники поліції, на місці події водій відмовилася проходити тест на наявність алкоголю в крові, тому її забрали на огляд до лікарні.

В результаті аварії ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 17 липня в Дніпровському районі Києва сталося ДТП за участю п'яного водія, в салоні якого було ще чотири пасажири в стані алкогольного сп'яніння. Особливістю інциденту стало те, що для аварії не знадобилася друга машина.

Нагадуємо, що 6 серпня на трасі "Київ-Чоп" вантажівка зім'яла легковика - є загиблий, в одного з водіїв знайшли наркотики.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 99

Все по темі:

ДТП, Авария, Дарницкий район, Позняки, BMW Х5, Київ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
02 Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)
03 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
04 Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше
05 Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Намагаюся не думати&quot;: Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
Два кіоски знесло за секунду: з'явилося відео моменту аварії на Позняках У Києві
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт &quot;Кримської платформи&quot;
Міжнародна підтримка зростає: стало відомо, скільки президентів приїдуть на саміт "Кримської платформи"
&quot;Збирався чай пити&quot;: спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
"Збирався чай пити": спливли нові деталі обстрілу Донбасу бойовиками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся