Центр Києва перекриють на чотири дні через репетиції параду до Дня Незалежності

Центр Києва перекриють на чотири дні у зв'язку з репетиціями параду військ до Дня Незалежності та проведенням заходів у День Незалежності. Масштабне перекриття вулиць столиці заплановано на 18, 20, 22 і 24 серпня.

Про це у п'ятницю, 6 серпня, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, 18, 20, 22 серпня з 15:30 до 18:00 обмежать рух транспорту по таким вулицям:

вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалко, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальна, вул. Жилянська, вул. Антоновича.

Також 18, 20, 22 серпня з 15:30 до 1:15 перекриють рух по вулицях:

вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик,

вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності),

вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.),

Петровськый Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі,

вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу),

Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицька).

А з 19:00 до 1:15 у ці ж дні рух транспорту обмежать на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькій проїзді, вул. В'ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальної, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

У День Незалежності України - 24 серпня:

з 6:00 до 08:00 тимчасово обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалко, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальный, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

тимчасово обмежать рух на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалко, вул. В'ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальный, вул. Жилянській, вул. Антоновича. з 06:00 до 12:00 повністю перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик);

повністю перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик); з 06:00 до 16:00 перекриють рух по вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. До Кріпосного пров.), Петровської Алеї, Парковій дорозі.

Про всі зміни у русі громадського транспорту в КМДА обіцяють повідомити окремо.

Також відомо, що тимчасово для відвідувачів 18, 20, 22 серпня обмежать вхід на Труханів острів через тренування артилерійського салюту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на святкування 30-річчя незалежності України виділять близько 5,4 мільярда гривень.