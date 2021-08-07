Сніг у серпні - негода дісталась узбережжя Чорного моря (відео)

Дощі та шквали, які віщують вчені через зміни клімату вже почали приходити в Україну. Трасу "Одеса-Миколаїв" засипало снігом чи то градом, створивши обабіч дороги льодову кірку на траві. На під'їздах до курортного Коблева також фіксують "зимові" прояви.

Чисельні відео розмістили користувачі мережі.

Крім снігу або граду, ситуацію на дорозі погіршує проливний дощ.

Повідомляється, що останнє емоційне відео знято на в'їзді в курортне село Коблево Миколаївської області.

На самому курорті вже похолодало - на відео і фото в Інстаграмі люди змінили купальники на кардигани.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гануся Цедик (@gkondrateva052)

Погода в Коблево не стабілізується в найближчі вихідні. На 7-8 серпня в Одеській і Миколаївській областях прогноз погоди не радує туристів - температура близько +28 +30 супроводжуватиметься грозами, шквалами і градом. Температура води в Чорному морі очікується близько +25 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кам'янець-Подільському буревій пошкодив дах старовинної фортеці - головної візитної картки міста.