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Український літак піднімався на перехоплення порушника на кордоні з Румунією (фото і відео)

Український літак піднімався на перехоплення порушника на кордоні з Румунією (фото і відео)
Оновлено 17:12 Сьогодні Телеграф ДПСУ

Сьомого серпня на світанку прикордонники Чернівецького загону затримали пілотів і літак АН-2 який незаконно злітав до Румунії і назад.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України. 

До затримання "нелегала" приєдналися сили протиповітряної оборони України, в небо підняли літак МіГ-29 для примусової посадки порушника. Після приземлення на одному з аеродромів Івано-Франківської області - в Коломиї, спецпідрозділ ДОЗОР і прикордонники затримали чотирьох осіб, які були в літаку і намагалися втекти від силовиків на машині.

затриманий АН-2

кабіна пілотів Ан-2

 

(Фото: ДПСУ)

Згідно з інформацією правоохоронців розпочато кримінальне розслідування за порушення правил міжнародних польотів, збираються докази контрабанди сигарет до Румунії.

Аеродром, куди приземлився АН-2, той, який відновлював недавно загиблий Ігор Табанюк. Після його смерті відомий телеведучий Дмитро Комаров звернувся до влади з проханням зберегти аеродром.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Контрабанда, Ан-2, Кукурузник, Аэродром, Коломия, Державна прикордонна служба.
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