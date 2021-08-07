Український літак піднімався на перехоплення порушника на кордоні з Румунією (фото і відео)

Сьомого серпня на світанку прикордонники Чернівецького загону затримали пілотів і літак АН-2 який незаконно злітав до Румунії і назад.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

До затримання "нелегала" приєдналися сили протиповітряної оборони України, в небо підняли літак МіГ-29 для примусової посадки порушника. Після приземлення на одному з аеродромів Івано-Франківської області - в Коломиї, спецпідрозділ ДОЗОР і прикордонники затримали чотирьох осіб, які були в літаку і намагалися втекти від силовиків на машині.

(Фото: ДПСУ)

Згідно з інформацією правоохоронців розпочато кримінальне розслідування за порушення правил міжнародних польотів, збираються докази контрабанди сигарет до Румунії.

Аеродром, куди приземлився АН-2, той, який відновлював недавно загиблий Ігор Табанюк. Після його смерті відомий телеведучий Дмитро Комаров звернувся до влади з проханням зберегти аеродром.