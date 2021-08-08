Десятки бойових гелікоптерів над Затокою і інспекція Зміїного: що відбувається (фото, відео)

На тлі зростаючих побоювань щодо можливої спроби Росії захопити острів Зміїний глава ГУР Міноборони перевірив боєготовність розвідувальних сил і засобів на острові.

Про це повідомляє в прес-служба ГУР МО.

"Глава розвідувального органу Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов перевірив готовність сил і засобів розвідки на острові Зміїний до виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що була проведена перевірка боєготовності зенітних розрахунків, а також проведено навчання з підводного мінування.

Також на Зміїному були встановлені засоби контролю за надводними і підводними цілями.

Разом з тим, як повідомляє телеграм-канал Одеса Info, відпочиваючі в Затоці змогли спостерігати масовий проліт бойових вертольотів.

"Пишуть що за пів дня нарахували близько 20 шт", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики не виключають, що Росія може вже зараз напасти на Україну.