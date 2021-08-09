В аквапарку Дніпра потонула дитина: подробиці (фото)

У неділю, 8 серпня, близько 18:00 в Дніпрі сталася трагедія: в аквапарку Happy Day на Набережній Перемоги, 37-д потонула дитина.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на представників аквапарку, НП сталася в великому басейні.

Так, портал "Наше місто" пише, що хлопчикові було 9 років, і він відпочивав в аквапарку разом з мамою. Відомо, що дитину намагався врятувати медперсонал і прибулі дві бригади швидкої, проте спроби виявилися марними.

На даний момент причини події встановлюються. У ЗМІ пишуть, що дитині могло стати погано у воді.

Як раніше повідомляв портал "Телеграф", на пляжі Ланжерон, який розташований в Одесі, троє дітей 7, 13 і 16 років каталися на катамарані, але на відстані 800 метрів від берега щось пішло не так і вони почали тонути.

Також ми писали, що в Києві на озері Радунка біля "Сільпо" потонула молода дівчина, яка перебувала в положенні.