В Одессе трое детей чуть не утонули в море, катаясь на катамаране

На пляже Ланжерон, который расположен в Одессе, трое детей 7, 13 и 16 лет катались на катамаране, но на расстоянии 800 метров что-то пошло не так и они начали тонуть.

Об этом в понедельник, 26 июля, пишет местное издание Думская.

Сообщается, что на спасение детей отправилась моторная лодка. В результате оперативных действий спасателей, никто не пострадал. Детей усадили в лодку, а частично затонувший катамаран отбуксировали к берегу.

Вскоре выяснилось, что предприниматель сдал катамаран детям, которые отправились кататься на нем без присмотра родителей. На большом расстоянии от берега катамаран начал тонуть.

Напомним, 21 июля в Одессе на пляже Ланжерон задержали девушку, которая украла у отдыхающих около десятка телефонов. Воровка возможно бы увела бы телефоны с пляжа без особых проблем, если бы не продавцы кукурузы, которые заметили, как она ворует один из гаджетов. Очевидцы инцидента вызвали полицию и передали ее из рук в руки.

Как писал Телеграф, в Одессе после ливня нашлось много людей, которые не испугались сюрпризов природы и вышли на пляжи.