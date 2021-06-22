На пляже в Одессе поймали молодую воровку: в ее сумке нашли "улов" в виде нескольких телефонов (видео)

В Одессе на пляже Ланжерон задержали воровку, которая украла на пляже у отдыхающих около десятка телефонов (по другим данным четыре) и две пары наушников.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Одесса INFO".

Возможно бы, девушка увела бы телефоны с пляжа без особых проблем, если бы не продавцы кукурузы, которые заметили, как девушка ворует один из гаджетов. Находчивые продавцы кукурузы вызвали копов и передали их из рук в руки.

"Работа смотрящего и продавца два в одном", "А надо было всего лишь купить кукурузу у него", "Симпотяжка. Одесситка-зажигалочка", "Теперь посадят на кукурузу", "Сегодня Международный день задержания воришек мобилок!)", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Харькове карманники уже давно орудуют, не стесняясь камер наблюдения в кафе, магазинах и торговых центрах. Очередной подобный случай произошел недавно.