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У Кривому Розі чоловік підірвав себе і трьох поліцейських: момент потрапив на відео (18+)

У Кривому Розі чоловік підірвав себе і трьох поліцейських: момент потрапив на відео (18+)
Оновлено 11:55 Сьогодні Телеграф

У Нацполіціі України розповіли подробиці трагедії в Кривому Розі, де чоловік погрожував влаштувати вибух в одному з магазинів на вулиці Кармелюка, але, в підсумку, активував бойову гранату поруч з копами.

За інформацією поліції, агресора вони виявили на лавочці біля магазину, розташованого у дворі житлового будинку. Поки одні правоохоронці оточили територію, інші влаштували переговори і забрали гранату у зловмисника. Однак він дістав ще одну, і через 20 хвилин вмовлянь все ж кинув її, і стався вибух.

Увага, відео виключно для осіб старше 18 років і не для людей зі слабкими нервами!

У поліції кажуть, що поранення отримали 4 людини: сам місцевий житель, який влаштував вибух, і 4 правоохоронця.

У мережі ж пишуть, що агресор - 61-річний ветеран АТО, який, в результаті, позбувся ноги і перебуває у важкому стані в лікарні. Копи ж отримали осколкові поранення. Зараз за даним фактом триває розслідування.

Нагадаємо, 4 серпня в Києві чоловік увійшов до будівлі Кабінету Міністрів України з бойовою гранатою і захопив заручників. На щастя, учасникам переговорів і приятелю вдалося умовити чоловіка не підривати гранату і здатися. Пізніше в батальйоні "Айдар", де раніше служив нагороджений ветеран АТО Володимир Прохнич, розповіли, що могло спровокувати чоловіка захопити заручників з бойовою гранатою.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Ветеран АТО, Вибух, Кривий Ріг, Дніпропетровщина.
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