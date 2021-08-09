Українські військові готуються відбивати атаки агресора в Чорному морі: "Розуміємо, в який час живемо" (фото)

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Понеділок, 09.08.2021
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18:42 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, де спостерігав за навчаннями українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що навчання проводилися з метою відпрацювання оборони острова від можливого вторгнення сил агресора.

Зокрема, військовослужбовці відпрацювали протидію морському десанту, знищення ворожих судів і відбили спробу захоплення українського острова.

Сам Зеленський зазначив, що радий тому, що ці навчання проходять на Зміїному.

"На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, в який час живемо, з ким ми боремося", - сказав він.

Також Зеленський вказав, що в України є сильна армія, готова відстоювати територіальну цілісність країни в будь-якому її куточку.

Навчання на острові Зміїному

Навчання на острові Зміїному

Навчання на острові Зміїному

Навчання на острові Зміїному

Навчання на острові Зміїному

Навчання на острові Зміїному

Як повідомлялося раніше, в неділю, 8 серпня, на Зміїному провели навчання розвідники ГУР Міноборони, в зв'язку з чим відпочиваючі в курортній Затоці змогли спостерігати проліт великого числа військових вертольотів.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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ВСУ, Володимир Зеленський, Чорне море, Острів Зміїний.
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