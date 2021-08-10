Учасницею скандального дріфту на Софіївській площі у Києві була Alyona Alyona: нові подробиці (відео)

На Софійській площі у Києві вранці, 10 серпня, дрифтували автомобілі для зйомок реклами. Як виявилося, у зйомках брала участь реп-виконавиця Alyona Alyona.

Про це реперша повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідне відео, як вона сідає у машину.

Як виявилося, відео дріфту знімали для реклами Red Bull. Організатори запевняють, що вони отримали згоду поліції, проте місцева влада все заперечує. Більше того, КМДА звернулася у поліцію через те, що на місці не встановили огорожу, що мала захищати пішоходів, які проходили повз.

Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому після дріфту залишилося безліч чорних слідів від шин. Їх вже почала відмивати приватна клінінгова компанія.

Як пише PavlovskyNews в Telegram, Софійську площу будуть очищати від слідів гуми близько трьох днів. Ціну очищення не розголошують. Компанія на даний момент використовує невеликий пристрій для очищення забруднення. Представники кажуть, що завдання не з легких.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в КМДА спростували той факт, що місцева влада дозволила зйомку відео з дрифтом на Соффйській площі.