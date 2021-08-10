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Вівторок, 10.08.2021
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"Розборки" на грунті "бізнесу": з'явилася інформація про причини загибелі українських в'язнів в "ДНР"

"Розборки" на грунті "бізнесу": з'явилася інформація про причини загибелі українських в'язнів в "ДНР"
Оновлено 14:38 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш прокоментував новину про вбивство в колонії т.зв. "ДНР" ув'язнених.

Про це він написав у Фейсбук.

За його словами, загибель третього ув'язненого поки ніким не підтверджена, а тому в даний час можна говорити лише про двох убитих.

Крім того, Гармаш каже, що причинами конфлікту кримінальні "розборки" на грунті "бізнесу".

Він вказав, що в цій колонії активно процвітає телефонне та інтернет шахрайство, оскільки для ОРДЛО таке є способом залучення туди грошей. Тому, каже Гармаш, подібний рід "діяльності" активно підтримується "начальниками" тюрем.

Особливо явно це проявляється на окупованих територіях Донецької області, а тому "влади" т.зв. "ДНР" і не особливо хочуть повертати укладених в вільну Україну.

"Луганськ, до речі, укладених Україною до 2019 року повертав. А потім, мабуть, донецькі колеги, поділилися з луганчанами" корисним "досвідом", - написав Гармаш.

Разом з тим, він зазначив, що "виправні установи" на непідконтрольних територіях залишаються зоною повного свавілля, оскільки туди немає доступу спостерігачам з міжнародних організацій.

Як повідомлялося раніше, в окупованому Донецьку "швидка" врізалася в мікроавтобус з-за чого загинули дві людини.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Донбас, ОРДЛО, Сергій Гармаш.
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