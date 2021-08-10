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Вівторок, 10.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ
Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ

Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ

Мільйони за вакцинацію: в Одеській області влаштували змагання з призами для ОТГ
Оновлено 19:19 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Одеській області влаштовують змагання за темпами вакцинації для об'єднаних територіальних громад.

Про це у вівторок, 10 серпня, повідомляє Telegram-канал "Одеса яка вона є".

За даними ЗМІ, на змаганнях буде три призових місця. ОТГ, які їх займуть, отримають грошові винагороди.

Перше місце дістанеться громаді, яка провакцинує найбільшу кількість своїх жителів, і за це вона отримає 20 млн грн.

Громаді, яка зайняла друге місце, влада Одеської області готова заплатити 10 млн грн.

Третьому місцю дістанеться 5 млн грн.

Як пише канал, премію отримають ті ОТГ, де отримають вакцину понад 50% людей.

Результати змагань з вакцинації оголосять 15 вересня.

За даними Telegram-каналу "Коронавірус в регіонах" за добу в Одеській області виявили 62 випадки зараження коронавірусом.

Також 10 серпня майже три тисячі жителів області отримали другу дозу вакцини.

Загалом в Україні вже понад 2 млн 220 тис. осіб зробило перше щеплення (майже 84 тис. людей за добу 10 серпня), і майже 2 млн 460 тис. українців отримали повторну дозу (за добу понад 56 тис. осіб).

З початку пандемії в Україні захворіло понад 2 млн 260 тис. людей (за добу 781 особа).

Від коронавірусу померли в загальному понад 53 тис. українців (24 за останню добу).

За період поширення COVID-19 також досить багато людей одужали від хвороби - майже 2 млн 200 тис. осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в щепленому на 55% Ізраїлі повернули обов'язкове носіння маски на вулиці через штам "Дельта".

Нагадуємо, що 4 серпня в МОЗ назвали специфічні симптоми дельта-штаму COVID-19.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Вакцинация, Одеська область, Змагання, Коронавірус.
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