Бойовики "ДНР" вбили на Донбасі літнього чоловіка (фото)

В результаті обстрілу бойовиками "ДНР" села Новоселівка Друга 11 серпня загинув літній чоловік. Відзначимо, що напередодні бойовики вже обстрілювали цивільне населення, але обійшлося без людських жертв - постраждали домоволодіння.

Про загибель чоловіка повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в Facebook.

За його словами загинув чоловік 1935 року народження. Він місцевий житель, проживав в селі Новоселівка Друга Очеретинської громади Донецької області.





(Фото: Facebook)

Відзначимо, що в цю громаду на Донбасі входить також і село Водяне, де бойовики обстрілювали будинки мирних жителів 10 серпня. У серпні обстріли проросійськими бойовиками будинків мирних жителів відбуваються все частіше - так, 5 серпня постраждали люди в Красногорівці Донецької області.

Раніше "Телеграф" писав, що в так званій "сірій зоні", на лінії розмежування в ООС живуть близько 100 тисяч осіб.