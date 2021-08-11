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Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)

Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Оновлено 11:21 Сьогодні Телеграф ОГПУ

У Миколаївській області тривають скандали, пов'язані з місцевою владою. Після затримання заступника міського голови Миколаєва за корупцію, в місті затримали двох киян, які "продавали" посаду глави державної адміністрації Миколаївської області за 600 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Затримали на гарячому - під час передачі $ 200 тисяч, це частина від загальної суми в 600 тисяч доларів США, що еквівалентно близько 16 млн 53 тис гривень. Відео затримання опублікували на сторінці Міністерства внутрішніх справ.

У Миколаєві викрили шахрайську схему, яка тривала близько півроку. Згідно з даними слідства, її організатором виявилася 64-річна киянка - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. Її спільником став 36-річний житель Києва - голова правління благодійної організації, журналіст, який раніше балотувався до Парламенту.

Миколаїв затримання шахраїв

(Фото: Офіс генерального прокурора)

Вони близько пів року "проводити співбесіду" жителя Миколаєва та обіцяли йому посприяти в отриманні посади. Слідство триває.

Раніше "Телеграф" писав, що фінансові компанії в Україні викрили в шахрайстві.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Миколаїв, Миколаївська область, Шахрайство, Миколаївська ОДА.
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