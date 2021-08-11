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Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу

Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу
Оновлено 15:40 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Одесі нетверезий відпочивальник відмовлявся розраховуватися за оренду шезлонга, тому переламав працівникові розважального закладу череп, коли той почав пред'являти претензії.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області.

Спочатку небажання п'яного жителя Черкаської області оплатити оренду шезлонга спричинило сварку, а потім і бійку. 37-річний відпочивальник в люті вдарив потерпілого по голові дерев'яною палицею, проломивши йому череп.

Як повідомляє старший слідчий відділу №5 Одеського районного управління поліції Роман Задніпряний, відразу ж після скоєного правопорушник втік з місця злочину. Незабаром правоохоронці розшукали його в центрі міста.

За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень чоловіку оголосили підозру по ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.

У поліції кажуть, що до обрання запобіжного заходу правопорушник буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі в липні за один тиждень відбулося відразу дві масові бійки.

Нагадуємо, як в Одесі 16 липня п'яний мотоцикліст збив 28-річну жінку та влаштував бійку з працівниками поліції.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Одеса, Відпочинок, Бійка, Туристи, Побиття.
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