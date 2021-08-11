На Львівщині знайшли крайню в смерті учня, який потонув під час екскурсії на водоспад

У Львові після трагічного падіння школяра в Кам'янський водоспад під час екскурсії, що сталося 2 серпня, в цьому звинуватили викладача школи, в якій навчався загиблий шестикласник.

Про це в середу, 11 серпня, повідомляє "Zaxid.net".

Обвинувальний акт у справі 45-річної вчительки львівської середньої школи №82 Людмили Гребінь вже направили у Сколівський районний суд.

Обвинувачена також була класною керівницею 6-В класу, де вчився 12-річний Артем Прадід-Янчак, загиблий внаслідок падіння в водоспад.

Випадок стався 2 червня під час шкільної екскурсії в національному природному парку "Сколівські Бескиди".

Відомо, що хлопчик намагався зробити селфі, але послизнувся на каменях і впав у водоспад. Після цього він зачепився ногою за корінь і захлинувся водою.

Як пишуть в ЗМІ, після загибелі хлопчика його класну керівницю госпіталізували з серцевим нападом.

Тепер же її звинувачують у трагедії і вчителька постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей (ст. 137 ч. 2 КК).

Класній керівниці загиблого хлопчика загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Директор парку, де стався випадок, Василь Приндак заявив, що після загибелі школяра захист навколо водоспаду зробили надійним.

"Відтоді ми вже огородили верхню частину водоспаду сіткою, а в нижній частині замінили загородження з дерев'яного на металеве", - розповідає чоловік.

Раніше "Телеграф" повідомляв про подробиці трагедії на Кам'янському водоспаді Львівської області, де 2 червня о 11:56 загинув 12-річний школяр.