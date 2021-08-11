Люди загинули на місці: на Львівщині старенький легковик влетів під КамАЗ (фото)

У Львівській області ввечері в середу, 11 серпня, відбулося ДТП на автодорозі "Борислав - Східниця", в результаті якої загинули дві людини.

Про це 11 серпня повідомляє "ZAXID.NET".

Трагедія сталася близько 19:20 вечора в Дрогобицькому районі.

У поліції кажуть, що між автомобілем "Volkswagen" і вантажівкою "КамАЗ" сталося лобове зіткнення.

Внаслідок аварії загинули водій і пасажир легковика.



За словами прессекретаря обласної поліції Світлани Добровольської, є інформація про те, що водій "Volkswagen" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Зараз на місці події працюють слідчі.

Працівники правоохоронних органів встановлюють особи загиблих, а також обставини та причини ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 серпня аварія з вантажівкою заблокувала рух автомобілів і потягів в Одесі.

Нагадуємо, що 11 серпня в Києві на Окружній дорозі біля перехрестя з вулицею Наумова (Святошинський район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю правоохоронців.