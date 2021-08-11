Скачать
Четвер, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
"Хвиля лохотронів не за горами": в СІЗО дозволять користуватися телефоном та інтернетом
В Одесі прощаються з директором художнього музею Олександром Ройтбурдом (фото і відео)
В Одесі прощаються з директором художнього музею Олександром Ройтбурдом (фото і відео)
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Кияни намагалися "втюхати" посаду голови ОДА за 16 мільйонів гривень (фото, відео)
Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата
Швидкісний трамвай у Києві відновлює роботу: названа дата

Люди загинули на місці: на Львівщині старенький легковик влетів під КамАЗ (фото)

Люди загинули на місці: на Львівщині старенький легковик влетів під КамАЗ (фото)
23:05 Ср, 11 Серпень 2021 Телеграф "ZAXID.NET"

У Львівській області ввечері в середу, 11 серпня, відбулося ДТП на автодорозі "Борислав - Східниця", в результаті якої загинули дві людини.

Про це 11 серпня повідомляє "ZAXID.NET".

Трагедія сталася близько 19:20 вечора в Дрогобицькому районі.

У поліції кажуть, що між автомобілем "Volkswagen" і вантажівкою "КамАЗ" сталося лобове зіткнення.

Внаслідок аварії загинули водій і пасажир легковика.

дтп
За словами прессекретаря обласної поліції Світлани Добровольської, є інформація про те, що водій "Volkswagen" виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою.

Зараз на місці події працюють слідчі.

Працівники правоохоронних органів встановлюють особи загиблих, а також обставини та причини ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 серпня аварія з вантажівкою заблокувала рух автомобілів і потягів в Одесі.

Нагадуємо, що 11 серпня в Києві на Окружній дорозі біля перехрестя з вулицею Наумова (Святошинський район) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю правоохоронців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 32

Все по темі:

ДТП, Авария, Загиблі, Львівська область, "Борислав - Східниця".
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під загрозою тисячі видів істот: розлив нафти в Чорному морі зняли з супутника
02 Не під домашнім арештом: екс-міністра транспорту і партнера Ахметова знайшли в Монако (фото)
03 Ви будете здивовані: хто з політиків найбільше витратив на рекламу в соціальних мережах у 2021 році
04 Навіщо Росії ядерна база в Криму? Екс-міністр оборони дав відповідь
05 На Львівщині знайшли крайню в смерті учня, який потонув під час екскурсії на водоспад
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Кабмін призначив екс-менеджера Ахметова новим тимчасовим керівником “Укрзалізниці”
Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про &quot;плівки Єрмака&quot;
Образив честь і репутацію: Гео Лерос програв справу про "плівки Єрмака"
Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу
Побив за шезлонг: в Одесі п'яний турист не захотів платити за послугу
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
День молоді 12 серпня: історія свята, народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся