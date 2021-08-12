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Відпочивальники у Затоці знайшли вихід із ситуації з навалою медуз, але не всім це сподобалося (відео)

Відпочивальники у Затоці знайшли вихід із ситуації з навалою медуз, але не всім це сподобалося (відео)
Оновлено 09:01 Сьогодні Телеграф

У Затоці Одеської області чоловыки-відпочивальники знайшли спосіб боротьби з навалою медуз - вирішили виносити їх на берег голими руками. Однак, далеко не всі оцінили такі старання.

Відповідне відео ввечері у середу, 11 серпня, опублікував Telegram-канал "Одеса как она есть".

В описі до відео йдеться, що на момент зйомки чоловіки винесли і викинули вже більше 50 медуз.

У коментарях користувачі мережі розійшлися у думках. Частина стала на захист медуз, доводячи їх важливість для моря. Ще частина людей наполягала, що коренеротів на пляжах Одеси зараз величезна кількість і вони постійно когось жалять, тому у вчинку чоловіків немає нічого страшного.

"Ну і нехай, менше у морі буде, раптом вони їх їдять" - написав користувач Андрій.

"Бл**ть, всі такі розумні, обзивають д***лами. А якщо не дай Бог вжалить вашу дитину? Що тоді будете робити? В істериці плакати? Типу: "ой, допоможіть! Моє дитя медуза вжалила. Я не знаю що робити" мужикам ТРЕБА НАВПАКИ СПАСИБІ СКАЗАТИ!!!! А не х****сить їх! Це ви дебіли, а не вони!" - написав Валентин.

"Сьогодні багатьох викидало на берег, я ходила заносила їх назад у воду. Вони ж не зі зла жаліються. А народ тупий "- стала на захист медуз одна з підписниць.

Деякі користувачі взагалі запропонували ввести штрафи за таке ставлення до медуз. А ще частина заявила, що чоловікам потрібно відмовитися від відпочинку на морі, якщо їм медузи не подобаються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що пляжі у Кирилівці знову заполонили медузи. На берег викинуло десятки мертвих коренеротів.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 75

Все по темі:

Затока, Одеська область, медузи, навала медуз.
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