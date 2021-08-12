"Дельта" - штамм наступає: смертельний випадок зафіксували ще в одній області України

Мутований штам коронавірусу "Дельта" зафіксували у Житомирській області. Тут його виявили у 20 пацієнтів, одна з яких померла.

Про це у четвер, 12 серпня, повідомили на сторінці Житомирського обласного лабораторного центру у Facebook.

Так, усі 20 зразків пацієнтів, у яких підозрювали "Дельта"-штам, виявилися позитивними, що підтвердила референс-лабораторія Центру громадського здоров’я у Києві.

Хворих на штам коронавірусу "Дельта" зафіксували у Житомирі, Новоград-Волинському, Лугинах та деяких інших населених пунктах. Відомо, що двоє осіб повернулися на Житомирщину з Росії та Туреччини.

Також зафіксовано один летальний випадок від цього штаму - померла жінка.

Людей просять дотримуватися протиепідемічних правил та вакцинуватися від коронавірусу, адже за статистикою Міністерства охорони здоров’я 99% тих, хто захворів на COVID-19 були невакцинованими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Вінниччині зафіксували 25 випадків мутованого коронавірусу.