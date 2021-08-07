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Штам "Дельта" шириться Україною: на Вінниччині зафіксували 25 випадків мутованого коронавірусу

Штам "Дельта" шириться Україною: на Вінниччині зафіксували 25 випадків мутованого коронавірусу
11:05 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

У Вінницькій області зафіксували 25 випадків заражень мутованим коронавірусом штаму "Дельта". При цьому число хворих звичайним коронавірусом в Україні також досить високе.

Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що у лабораторію МОЗ з Вінниччини направили 30 зразків біоматеріалів хворих з підозрою на штам "Дельта". Після перевірки підтвердили 25 випадків інфікувань мутованим штамом.

Інфіковані пацієнти - з п’яти районів Вінниччини (з усіх, крім Хмільницького). Наймолодшому з них - 13 років, найстаршому - 84.

Варто зазначити, що за минулу добу, 6 серпня, у Вінницькій області зафіксували загалом 29 нових випадків коронавірусу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, симптоми мутованого коронавірусу штаму "Дельта" відрізняються від інших видів і можуть бути більш серйозними. Крім того, цей штам вдвічі частіше призводить до госпіталізації.

Також ми писали, що штам "Дельта" дістався до Дніпропетровської області.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Вінницька область, Коронавірус, дельта-штам.
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