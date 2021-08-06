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П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження
Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження

Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження

Штам "Дельта" дістався до ще одного регіону України: зафіксовано три випадки зараження
Оновлено 16:34 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

У Дніпропетровській області вперше зафіксували випадки зараження штамом "Дельта" - відразу три людини захворіли на новий варіант коронавірусу.

Про це на пресконференції в п'ятницю, 6 серпня, повідомила завідувачка відділу організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України» Олена Кузьменко.

Вона заявила, що зараз ситуація з захворюваністю на Covid-19 по всій країні, в тому числі і на території Дніпропетровської області, поступово погіршується.

"Третій тиждень в Дніпропетровській області спостерігається збільшення кількості захворілих на коронавірус, це пов'язано з циркуляцією на території області Covid-19 штаму Delta", - говорить Кузьменко.

За її словами, три жителі Солонянського району та Нікополя захворіли на новий варіант коронавірусу.

"На цьому тижні отримали результати зразків секвенування носоглоткових змивів (відбір зразків був здійснений в червні 2021 роки від хворих на коронавірус). За результатами підтверджено циркуляцію на території області штаму Delta", - заявляє завідувач відділу.

Кузьменко вказує на швидкість поширення нового штаму.

Ще на позаминулому тижні в Україні було зафіксовано 17 випадків, а станом на 6 серпня їх уже 143.

Як каже медик, найбільша кількість випадків зараз на Волинській, Одеській, Тернопільській областях, в Чернівцях і Києві.

Кузьменко передбачає, що найближчі пару місяців штам "Дельта" буде домінувати не тільки в Україні, а й по всьому світу.

"На відміну від інших штамів, Delta характеризується більшою контагіозністю до госпіталізації та реанімації, найчастіше хворіють люди молодого віку", - заявляє завідувач відділу досліджень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що симптоми коронавірусу COVID-19 при інфікуванні штамом "Дельта" відрізняються від інших штамів і можуть бути ще серйознішими.

Також ми писали, що прогрес в боротьбі із коронавірусом під загрозою: озвучена невтішна правда про штам "Дельта".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Дніпропетровська область, Коронавірус, Covid-19, штам Дельта.
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