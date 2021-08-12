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За клуб в Кирилівці, де відвідувачі влаштовували оргії на танцполі, взялася поліція

За клуб в Кирилівці, де відвідувачі влаштовували оргії на танцполі, взялася поліція
Оновлено 18:25 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

Працівники поліції смт Кирилівка Запорізької області в четвер, 12 серпня, виявили в соцмережі "Instagram" відео і публікації конкурсу на "найсексуальніший танець" в місцевому клубі "Галактика", під час якого учасники роздягалися та імітували статевий акт за пляшку горілки.

Про це 12 серпня повідомляє поліція відділу № 1 Мелітопольського РУП в Запорізькій області.

Працівники правоохоронних органів встановили, що дані події відбувалися 16-17 липня 2021 року в нічному клубі "Галактика", що знаходиться в смт Кирилівка.

За період після подій в підрозділи поліції з цього приводу так і не надходило будь-яких повідомлень.

Тим часом користувачі соцмереж, які побачили на відео непристойні конкурси на публіці, неоднозначно відреагували на кадри та обурилися моральним рівнем пар.

Поліціянти смт Кирилівка зараз спілкуються і проводять роз'яснювальну роботу з власниками розважального закладу, де все відбувалося, а також з ведучими, які організували для відпочивальників конкурси з оголеннями.

Працівники правоохоронних органів 12 серпня вже внесли інформацію з приводу того, що сталося в Єдиний облік заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Зараз в поліції вирішують питання про внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Вовчанську Харківської області голий чоловік напав на працівників поліції.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 75

Все по темі:

Запорізька область, Кирилівка, Клуб Галактика, Непристойні танці.
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