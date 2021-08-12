Україна знову зазнає втрат на Донбасі: під обстрілом поранений боєць ЗСУ

Російські найманці продовжують порушувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції українських захисників - внаслідок цього один з військових Збройних сил України отримав вогнепальне поранення.

Про це в четвер, 12 серпня, повідомляє Операція об'єднаних сил на сторінці в Facebook.

Зараз потерпілий український військовослужбовець перебуває в медичній установі. За словами лікарів, стан його здоров'я середньої тяжкості.

Як повідомляють в ООС, протягом поточної доби зафіксували 2 обстріли - поблизу селища Піски та неподалік Новомихайлівки.

Біля Пісків російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а ось поблизу Новомихайлівка окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

Українські захисники також відкривали вогонь у відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ.

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню вже повідомила Організацію з безпеки та співробітництва в Європі про дії збройних формувань Російської Федерації.

Крім того, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували понад 10 гектарів території та передали на знищення 138 вибухонебезпечних предметів для безпеки цивільного населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 серпня бойовики "ДНР" вбили на Донбасі літнього чоловіка.

Нагадуємо, що 11 серпня один з українських військових, поранених 10 серпня, помер в госпіталі.