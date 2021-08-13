У Києві відпочинок у ресторані закінчився стріляниною - без постраждалих не обійшлося (відео)

У Києві в ніч на 13 серпня сталася стрілянина у ресторані на вулиці Маршала Конєва. Поранення отримав один чоловік.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний", опублікувавши відео з місця подій.

Відомо, що інцидент стався у ресторані Favor Park hotel. Із закладу подзвонили у поліцію і швидку і повідомили про стрілянину і пораненого.

За попередньою інформацією, між відпочиваючими у закладі стався конфлікт, який переріс у стрілянину, під час якої один з учасників був поранений.

Стрілка затримали на місці події. У всіх деталях намагаються розібратися правоохоронці.

Варто зазначити, що офіційної інформації від правоохоронців на сайті поліції наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі розстріляли людину у житловому кварталі: у мережі говорять про замовне вбивство.