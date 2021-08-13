Бойовики на Донбасі стягують важке озброєння до Донецька

Бойовики, які напередодні вели обстріл на Донбасі по домівках мирних жителів, стягують в околиці окупованого Донецька важке озброєння.

Про це повідомляється у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Так, представники СММ зафіксували в Новоселівці за 37 кілометрів від Донецька три самохідних гаубиці 2С1 "Гвоздика" калібром 122 мм. Також безпілотник місії знайшов 15 танків, розміщених в порушення лінії відводу. Серед них 10 танків - Т-72, два - Т-64, ще у трьох танків модель визначити не вдалося.

Там же, на полігоні в Новоселівці безпілотник зняв сім бойових машин піхоти (БМП).

У звіті Місії ОБСЄ відзначили, що в Донецькій області режим припинення вогню порушували 33 рази, прозвучали 12 вибухів.

"Телеграф" писав, що в результаті атаки бойовиків постраждав український військовий 12 серпня.