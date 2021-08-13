Лобове зіткнення у центрі Києва: відразу 4 авто потрапили в ДТП, мати і двоє дітей - в лікарні (ексклюзивні фото)

У центрі Києва на бульварі Дружби Народів в ніч на п'ятницю, 13 серпня, сталася ДТП за участю відразу чотирьох автомобілів. До лікарні потрапили мати і двоє неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.

Так, на бульварі Дружби Народів недалеко від Набережного шосе цієї ночі спочатку сталося зіткнення трьох машин - "Субару", "ДЕУ Матіз" і "Черрі Тіго" - всі рухалися у напрямку мосту Патона.

За попередньою інформацією, дорогу не поділили "кореєць" з "китайцем", проте зіткнення було незначним і ніхто не постраждав.

На місце прибув аварійний комісар і тут відбулося несподіване продовження аварії.

У припаркований транспорт на повному ходу влетів автомобіль "Субару". Ймовірно, що водій не помітив перешкоду, хоча дорога і освітлювалася. У результаті постраждали мати і двоє неповнолітніх дітей з автомобіля "ДЕУ" - їх госпіталізували. В даний час інформації про їх травми немає. Розпочато розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що патрульні на Окружній в Києві наздогнали в зад "маршрутку": фото ДТП.