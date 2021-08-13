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Ціни на житло злетіли: скільки коштує зняти квартиру в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі

Ціни на житло злетіли: скільки коштує зняти квартиру в Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі
23:28 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В українських містах перед початком навчального року зросла ціна за оренду житла. У Києві, Харкові та Дніпрі, щоб найняти квартиру у серпні 2021 року, треба заплатити на 3% більше у порівнянні з весною, у Львові на 2%, а в Одесі взагалі на 5%.

Про це повідомляє аналітика "OLX Нерухомість".

"Якщо минулого року, після першого локдауну і до осені, ціни на оренду нерухомості в столиці знизилися на 6-9%, то у 2021-му ситуація інша: ціни на житло ростуть", - повідомляють в пресрелізі "OLX".

Також в сервісі говорять, що найбільший перепад цін на оренду квартир зараз спостерігається в Києві. Середня ціна однокімнатної квартири за місяць становить від 7 тис. грн до 16 тис. грн. За двокімнатну потрібно заплатити 8-30 тис. грн, а за трикімнатну - 11-55,7 тис. грн.

За даними "OLX" найбільш дорогі квартири в Печерському районі, а найнижчі ціни на оренду зберігаються в Деснянському районі.

Згідно з інформацією сервісу, у Харкові найдешевше орендне житло пропонують в Індустріальному, Немишлянському, Новобаварському і Московському районах. Там ціни на однокімнатні квартири становлять 5-5,5 тис. грн, двокімнатні - 6-7 тис. грн, трикімнатні - 7-9 тис. грн. Найвищі ціни зберігаються в Шевченківському районі - там квартири дорожче на 50%, ніж в інших масивах.

У Дніпрі середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5-8 тис. грн, двокімнатної -  6-12 тис. грн, трикімнатної - 7-13 тис. грн. За даними "OLX", найнижчі ціни зафіксовані в Самарському районі.

У сервісі також говорять, що у Львові спостерігається найменша різниця вартості оренди між квартирами в центральних і віддалених районах. Так, ціни на оренду однокімнатної квартири становлять 7-8 тис. грн, двокімнатної - 8-10 тис. грн, трикімнатної - 8,5-12,5 тис. грн.

Як відзначають в компанії, в Одесі зараз найнижчі ціни довгострокової оренди серед міст-мільйонників через спад туристичного сезону. Таким чином, середні ціни на оренду однокімнатної квартири становлять 5,5-7 тис. грн, двокімнатної - 6-8,5 тис. грн, трикімнатної - 7-9,5 тис. грн. Також в сервісі говорять, що в Одесі чим ближче житло знаходиться до моря, тим воно і дорожче.

Раніше "Телеграф" повідомляв що потрібно знати при оренді чи купівлі нерухомості, щоб не бути обдуреним і не втратити гроші.

Нагадуємо, що через пандемію коронавірусу багато українців почали купувати заміські будинки, тому на них значно підняли ціни.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Одеса, OLX, Житло, Київ, Львів, Харків, Оренда квартири.
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