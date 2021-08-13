У ДТП в Одеській області загинули троє поліцейських, ще один в реанімації (фото)

В Одеській області в смертельне ДТП потрапили співробітники Національної поліції.

Фотографіями з місця події поділився телеграм-канал "Ху**а Одеса".

Повідомляється, що аварія трапилася в селі Зоря, що біля Сарати.

Поки не зрозуміло, що стало причиною події, але відомо, що в автомобілі знаходилося четверо оперативників карного розшуку.

Вони поверталися з слідчого заходу. Троє з них загинули на місці, ще один доставлений в реанімацію.

Цю ж інформацію підтверджують у прес-службі поліції області.

"Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Чернігові 12 серпня автомобіль на смерть збив майора поліції, який переходив дорогу по пішохідному переходу. За кермом автомобіля була жінка, її затримали і з'ясовують чи була вона тверезою в той вечір.