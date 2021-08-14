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Жарко і практично без опадів: прогноз погоди на вихідні 14-15 серпня

Жарко і практично без опадів: прогноз погоди на вихідні 14-15 серпня
06:13 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні на вихідні, 14-15 серпня, варто чекати теплу і сонячну погоду без опадів практично по всій території країни. Тільки на сході та в Криму в суботу, 14 серпня, можуть пройти грози зі зливами.

Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, температура повітря буде + 24-29 градусів Цельсія.

Також синоптик каже, що в неділю, 15 серпня, температура може піднятися до + 26-31 градуси.

У столиці України в суботу, 14 серпня, очікується сонячна погода з температурою + 27-28 градусів, а на наступний день стане трохи спекотніше - до +30 градусів Цельсія.

За даними Укргідрометцентру, найбільш спекотна погода буде в західних і центральних областях.

На сході буде дещо свіже - + 24-26 градусів. На ніч синоптики прогнозують приблизно + 13-15 градусів.

Як повідомляють метеорологи, 14 серпня в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму можуть пройти дощі.

14 серпня

А ось в неділю, 15 серпня, по всій території України варто чекати теплу погоду без дощів, що можна побачити на карті Укргідрометцентру.

15 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тиждень тому, 7 серпня, на півдні України випав сніг.

Нагадуємо, що в кінці липня Бразилію засипало снігом, а також вдарили морози.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоді, Наталія Діденко, Погода на вихідні 14-15 серпня.
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