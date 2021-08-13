Загибель поліцейських на Одещині: у мережі показали відео моменту зіткнення

У п'ятницю, 13 серпня, в Одеській області в селі Зоря, що поблизу селища міського типу Сарата, розбився автомобіль з поліцейськими. Внаслідок трагедії троє з них загинули, а ще один був доставлений в лікарню з важкими травмами. Зараз в мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля з бетонним містком.

Кадрами події поділився телеграм-канал "Ху**а Одеса".

У повідомленні зазначено, що причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом, через що автомобіль з'їхав на узбіччя і врізався в місток, перекинутий через зливовий стік.

"Загинули 38-річний майор поліції Ігор Ольховський, 45-річний підполковник поліції Сергій Маковецький і 26-річний капітан поліції Олександр Братина", - йдеться у підписі до відео.

Як відомо, загиблі були співробітниками карного розшуку, які прямували у відрядження з Татарбунарів в Сарату. У справі про загибель поліцейських відкрито провадження, встановленням деталей події займуться співробітники ДБР.