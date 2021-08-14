Бойовики обстріляли українських захисників на Донбасі, але ті силою змусили їх вщухнути

За попередню добу на Донбасі противник двічі відкривав вогонь по позиціях ВСУ, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Про це інформують прес-служби ООС і ОТГ "Північ".

У повідомленні вказується, що окупанти застосували важку артилерію калібру 122-мм, а також 82-мм і 120-мм міномети.

"Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника - середньої тяжкості, іншого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у відповідь українські захисники відкрили вогонь, зупинивши дії противника.

Згідно з даними ООС, станом на 7:00 14 серпня нових обстрілів не було зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, в ГУР МО повідомили, що Росія нарощує бойову готовність своїх військ в ОРДЛО, перекидаючи туди нову техніку, паливо і боєприпаси.

Крім того, в ОБСЄ зафіксували важку бойову техніку окупантів неподалік від Донецька.