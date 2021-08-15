Звільнили за вбивство семи товаришів по службі: деталі казусного випадку в рядах російських найманців

Російські найманці на Донбасі заднім числом звільнили військовослужбовця зі складу окупаційних військ Данила Цуприка, який після вживання спиртних напоїв відкрив стрілянину і застосував гранату, внаслідок чого загинули семеро людей.

Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці в Facebook.

Відомо, що єфрейтора Цуприка виявили та ліквідували в підрозділі спеціального призначення Міністерства внутрішніх справ так званої "ДНР".

"Після цього, з метою уникнення відповідальності, командуванням 9 окремого механізованого полку 1 армійського корпусу так званої ДНР, в якому проходив службу Д.Цупрік, було прийнято рішення про звільнення зазначеного злочинця" заднім числом "- 9 серпня", - заявляють в українському Міністерстві оборони.

Після того, що сталося в полку окупантів провели інструктаж окремих посадових осіб, щоб обмежити використання мобільних телефонів для передачі службової інформації.

Все для того, щоб ніхто не дізнався про резонансний випадок в рядах російських найманців.

Відомо, що стрілянина сталася днями - п'яний Цуприк в ході бійки з іншими військовослужбовцями, які також були під дією алкоголю, відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. В результаті цього загинули семеро людей - чотири найманці і троє місцевих жителів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за добу 13 серпня на Донбасі російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціях ВСУ, внаслідок чого поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Нагадуємо, що в результаті обстрілу бойовиками "ДНР" села Новоселівка Друга 11 серпня загинув літній чоловік.