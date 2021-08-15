Шестирічна дитина загубилася під час підйому на Говерлу: пошуки не дають результатів

Поблизу гори Говерла станом на ранок неділі, 15 серпня, триває пошук шестирічного хлопчика, який ввечері, 14 серпня, недалеко від смт Ворохта Івано-Франківської області відстав від групи туристів з Коломиї та загубився.

Про це вранці в неділю, 15 серпня, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

На цей момент пошуком дитини займаються рятувальники, поліція, військові, нацгвардійці, волонтери, співробітники нацпарку і добровольці. Загалом хлопчика шукають 7 груп зі 156 осіб, а також 3 пошукових собаки.

"Станом на 6.00 15 серпня пошуки дитини тривають. Створено 7 пошукових груп, які обстежують місцевість в певних зонах і секторах. Опадів в цій місцевості немає, температура повітря близько 12 градусів тепла", - повідомляють у відомстві ДСНС.

Також до пошуку хлопчика залучили 19 одиниць техніки та квадрокоптер.

До складу пошукових груп входять 57 працівників ДСНС, 37 від Нацполіції, 30 членів Національної гвардії України, 11 військових зі Збройних сил, 13 волонтерів, а також 8 працівників Карпатського національного природного парку.

Відомо, що дитина загубилася 14 серпня близько 19:00 під час підйому на зеленому маршруті на г. Говерла групи туристів у складі 6 осіб з міста Коломия Івано-Франківської області.

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