Авто зіткнулися на порожній дорозі: момент аварії з потерпілими в Дніпрі потрапив на відео

У Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика відбулося зіткнення двох легковиків.

Кадрами події поділився "Дніпро Оперативний".

На кадрах видно, що автомобіль ЗАЗ робив поворот на Орлика, в цей час водій Nissan не надав перевагу в русі, після чого сталося зіткнення.

У повідомленні зазначено, що автомобілі отримали серйозні пошкодження, при цьому постраждали троє пасажирів обох машин.

На місце прибули поліцейські і швидка, деталі та обставини події встановлюються.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області легковик вилетів з дороги і перекинувся. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей та ще троє отримали поранення.

А під Києвом напередодні чоловік перебігав трасу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля.