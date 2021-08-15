Авто зіткнулися на порожній дорозі: момент аварії з потерпілими в Дніпрі потрапив на відео

У Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика відбулося зіткнення двох легковиків.
Кадрами події поділився "Дніпро Оперативний".
На кадрах видно, що автомобіль ЗАЗ робив поворот на Орлика, в цей час водій Nissan не надав перевагу в русі, після чого сталося зіткнення.
У повідомленні зазначено, що автомобілі отримали серйозні пошкодження, при цьому постраждали троє пасажирів обох машин.
На місце прибули поліцейські і швидка, деталі та обставини події встановлюються.
Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області легковик вилетів з дороги і перекинувся. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей та ще троє отримали поранення.
А під Києвом напередодні чоловік перебігав трасу в недозволеному місці і потрапив під колеса автомобіля.