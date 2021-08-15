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Названа попередня версія загибелі мера Кривого Рогу

Названа попередня версія загибелі мера Кривого Рогу
Оновлено 21:06 Сьогодні Телеграф

У неділю, 15 серпня, в своєму будинку в селі Вільному був знайдений мертвим мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. У поліції кажуть, що самогубство є основною версією його загибелі.

Про це розповів "Політиці Країни" глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"За результатами огляду трупа співробітником СМЕ, попередня версія суїцид", - сказав він.

Разом з тим він зазначив, що правоохоронці ще не отримали доступ до камер спостереження.

Він також зазначив, що говорив з Павловим в п'ятницю і вказав, що той був у гарному настрої.

"По голосу нічого не віщувало біди. Але ми ж не розуміємо, що йому повідомили в суботу і що відбувалося у нього в душі", - додав Резніченко.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав всі найважливіші новини про смерть Павлова. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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Валентин Резниченко, Кривий Ріг, Костянтин Павлов.
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