Київський поліцейський чотири роки отримував зарплату, не працюючи і живучи у Львові (фото)

Правоохоронець вступив в змову з начальником

У Києві викрили екс-поліцейського, який 4 роки не ходив на роботу, але отримував зарплату, домовившись про махінації зі своїм начальником.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці в Facebook.

За даними слідчих, співробітник одного з управлінь Національної поліції в Києві вступив в незаконний договір зі своїм начальником для присвоєння державних грошей.

Як кажуть в прокуратурі, злочинець з жовтня 2016 по грудень 2019 року, отримував заробітну плату за роботу в органах поліції міста Києва, але не виходив працювати і не виконував свої службові обов'язки. Крім того, він взагалі не перебував у столиці, а жив у місті Львів.

Таким чином його безпосередній керівник за певну суму грошей переховував від керівництва ГУНП факт відсутності свого підлеглого на роботі.

В наслідок махінації "працівник" поліції незаконно отримав 400 тис. грн.

У п'ятницю, 13 серпня, в Києві колишньому поліцейському і його начальнику повідомили про підозру у злочині.

На даний момент в прокуратурі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні процвітають махінації мікрофінансових організацій (МФО), які купують в мережі чужі документи, а потім нібито дають їх власникам в кредит гроші під 12 285% річних.

Також нагадаємо про махінації при евакуації неправильно припаркованого автомобіля.