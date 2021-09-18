День Ангела Раїси: значення імені і привітання
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З давньогрецької мови — легковажна, безтурботна, покірна, поступлива, легка.
Раїса дуже працьовита дівчина, вона завжди допомагає матері по господарству. Вона серйозно і відповідально ставиться до того, що говорять їй батьки та шкільні вчителі. Вона постійно щось вигадує, винаходить. У школі у неї завжди хороші оцінки. Подорослішавши, Раїса стає сильною і рішучою дівчиною. Вона не змінює свою думку, на всі речі у неї свій власний погляд. Вона все воліє робити самостійно, без сторонньої допомоги. Вимоглива до оточуючих, але і до себе також дуже вимоглива.
В характері у Раїси присутні деякі чоловічі риси, такі як: залізна сила волі, витривалість, працездатність. Коли Рая виходить заміж, вона стає відмінною господинею. Вона добре готує, вдома у неї завжди чисто. Дітей і чоловіка дуже любить. Вона дбайливо ставиться до сімейного бюджету, все його кошти вона витрачає оптимально, купує все тільки найнеобхідніше. Не має звички кидати гроші на вітер. У неї в родині не буває конфліктів, оскільки вона неконфліктна людина.
Раїсі властиві почуття впевненості в собі, самостійність у прийнятті рішень, здатність постояти за себе самими рішучими діями. До людей ставиться доброзичливо, на життя дивиться тверезо.
Привітання в картинках:
Привітання в прозі і віршах:
З днем ангела Раїсу вітаю,
Хочу тобі удачі побажати,
Живи, проблем і неприємностей не знаючи,
І розчарувань не пізнати їм.
Нехай в житті все хороше трапиться,
Все світле з тобою станеться,
І оточують щирі особи,
І ніколи ніхто не підведе!
***
Дорога Раїса. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.
***
Хай Ангел простелить квіти прекрасні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожна година!
З днем Ангела
***
Раїса, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Раїсі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Бажаю в День Ангела Раїси великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків. Хай ангел завжди тебе вберігає від всього лихого.
Раніше "Телеграф" публікував красиві привітання з весіллям своїми словами.
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