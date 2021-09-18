День Ангела Раїси: значення імені і привітання

З давньогрецької мови — легковажна, безтурботна, покірна, поступлива, легка.

Раїса дуже працьовита дівчина, вона завжди допомагає матері по господарству. Вона серйозно і відповідально ставиться до того, що говорять їй батьки та шкільні вчителі. Вона постійно щось вигадує, винаходить. У школі у неї завжди хороші оцінки. Подорослішавши, Раїса стає сильною і рішучою дівчиною. Вона не змінює свою думку, на всі речі у неї свій власний погляд. Вона все воліє робити самостійно, без сторонньої допомоги. Вимоглива до оточуючих, але і до себе також дуже вимоглива.

В характері у Раїси присутні деякі чоловічі риси, такі як: залізна сила волі, витривалість, працездатність. Коли Рая виходить заміж, вона стає відмінною господинею. Вона добре готує, вдома у неї завжди чисто. Дітей і чоловіка дуже любить. Вона дбайливо ставиться до сімейного бюджету, все його кошти вона витрачає оптимально, купує все тільки найнеобхідніше. Не має звички кидати гроші на вітер. У неї в родині не буває конфліктів, оскільки вона неконфліктна людина.

Раїсі властиві почуття впевненості в собі, самостійність у прийнятті рішень, здатність постояти за себе самими рішучими діями. До людей ставиться доброзичливо, на життя дивиться тверезо.

Привітання в картинках:

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання з днем ангела Раїси

Привітання в прозі і віршах:

З днем ​​ангела Раїсу вітаю,

Хочу тобі удачі побажати,

Живи, проблем і неприємностей не знаючи,

І розчарувань не пізнати їм.

Нехай в житті все хороше трапиться,

Все світле з тобою станеться,

І оточують щирі особи,

І ніколи ніхто не підведе!

***

Дорога Раїса. В День твого Ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистої любові, доброго світу і щирих молитв.

***

Хай Ангел простелить квіти прекрасні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожна година!

З днем Ангела

***

Раїса, вітаю тебе з Днем твого Ангела! Бажаю, щоб твій Ангел приносив багато тепла і світла, радості і любові. Нехай твоє життя наповнюється тільки приголомшливими подіями і чудовими враженнями. Достатку, кохання і благополуччя!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Раїсі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Бажаю в День Ангела Раїси великої любові і міцної віри, світлих надій і доброти душі, щирих почуттів і розуміння з близькими, мудрих рішень і благих вчинків. Хай ангел завжди тебе вберігає від всього лихого.

Раніше "Телеграф" публікував красиві привітання з весіллям своїми словами.