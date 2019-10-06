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Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление

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Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Из древнегреческого языка – легкомысленная, беспечная, покорная, уступчивая, легкая.

Раиса очень трудолюбивая девочка, она всегда помогает матери по хозяйству. Она серьезно и ответственно относится к тому, что говорят ей родители и школьные учителя. Она постоянно что-нибудь придумывает, изобретает. В школе у нее всегда хорошие оценки. Повзрослев, Раиса становится сильной и решительной девушкой. Она не меняет своего мнение, на все вещи у нее свой собственный взгляд. Она все предпочитает делать самостоятельно, без посторонней помощи. Требовательна к окружающим, но и к себе также очень требовательна.

В характере у Раисы присутствуют некоторые мужские черты. Это такие черты, как железная сила воли, выносливость, трудоспособность. Когда Рая выходит замуж, она становится отличной хозяйкой. Она хорошо готовит, дома у нее всегда чисто. Детей и мужа очень любит. Она бережно относится к семейному бюджету, все его средства она расходует оптимально, покупает все только самое необходимое. Не имеет привычки бросать деньги на ветер. У неё в семье не бывает конфликтов, так как она неконфликтный человек.

Раисе свойственны чувство уверенности в себе, самостоятельность в принятии решений, способность постоять за себя самыми решительными действиями. К людям относится доброжелательно, на жизнь смотрит трезво.

Поздравления

В именины твои, Рая,

Всей душой тебе желаю

Быть красивой и счастливой,

Умной и неповторимой,

Никогда не унывать,

В жизни горестей не знать.

Счастья в жизни всей душой,

Знай – успех не за горой!

Дорогая Раиса!

Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть исполняются заветные желания. Наслаждайся каждым днем своей жизни. Пусть только положительные эмоции кружат тебе голову. Любви тебе, наша красавица, и счастья!

С днем ангела Раису поздравляю,

Хочу тебе удачи пожелать,

Живи, проблем и горестей не зная,

И разочарований не познать.

Пусть в жизни все хорошее случится,

Все светлое с тобой произойдет,

И окружают искренние лица,

И никогда никто не подведет!

Прекрасная Раиса, в этот день я шлю тебе свои поздравления и пожелания всего самого хорошего. Будь всегда счастлива, любима, успешна, неотразима, окрылена мечтами и устремлена к победам. Желаю тебе, Рая, не жизни, а рая и любимого человека рядом в этом раю.

Раиса, поздравляю от души!

Пусть будут дни все в жизни хороши.

Пусть окружают все своим участьем,

Пусть согревает нежно счастье.

Проблемы пусть все отступают,

Любовь с покоем согревают.

Над головою мирным будет небосвод

И красота твоя чудесная цветет.

Тебе я, Раечка, желаю

На день весёлый именин

Чтоб солнце ярко согревало

Твой светлый, повседневный мир.

Пусть будет жизнь твоя чудесна,

Легка и радости полна.

И чтоб улыбка повсеместно

На личике твоём была.

Чудесная Раиса, милая Раечка, поздравляю тебя и от души хочу пожелать всего самого доброго, светлого, лучшего. Будь счастлива, любима, желанна, красива, умна, весела, неотразима, успешна, настойчива, сильна и романтична.

С днем ангела Раису поздравляю,

Хочу тебе удачи пожелать,

Живи, проблем и горестей не зная,

И разочарований не познать.

Пусть в жизни все хорошее случится,

Все светлое с тобой произойдет,

И окружают искренние лица,

И никогда никто не подведет!

Поздравляю, Раиса. Желаю быть обаятельной и милой, будто ангел во плоти, твёрдой и решительной, словно кремень. Раечка, желаю любое начинание доводить до конца, желаю каждый старт завершать громкой и яркой победой.

Раиса значит «лёгкая», «беспечная»,

Но твой характер истинно силен.

Придет к тебе пусть радость бесконечная,

В заначке будет круглый миллион!

Тебя с веселым праздником, хорошая!

Пусть радует блистательный момент.

Тебе пусть светит солнышко погожее.

И каждый тебе дарит комплимент!

 Раенька, я поздравляю тебя от души. Пусть к тебе не подступит ни одна беда и тревога, пусть любое сомнение разбивается о скалу твоей решительности. Раиса, желаю жить с верой в чудеса, с любовью в сердце к близким.

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