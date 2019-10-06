Именины (День Ангела) Раисы: значение имени и поздравление

Раиса очень трудолюбивая девочка, она всегда помогает матери по хозяйству. Она серьезно и ответственно относится к тому, что говорят ей родители и школьные учителя. Она постоянно что-нибудь придумывает, изобретает. В школе у нее всегда хорошие оценки. Повзрослев, Раиса становится сильной и решительной девушкой. Она не меняет своего мнение, на все вещи у нее свой собственный взгляд. Она все предпочитает делать самостоятельно, без посторонней помощи. Требовательна к окружающим, но и к себе также очень требовательна.
В характере у Раисы присутствуют некоторые мужские черты. Это такие черты, как железная сила воли, выносливость, трудоспособность. Когда Рая выходит замуж, она становится отличной хозяйкой. Она хорошо готовит, дома у нее всегда чисто. Детей и мужа очень любит. Она бережно относится к семейному бюджету, все его средства она расходует оптимально, покупает все только самое необходимое. Не имеет привычки бросать деньги на ветер. У неё в семье не бывает конфликтов, так как она неконфликтный человек.
Раисе свойственны чувство уверенности в себе, самостоятельность в принятии решений, способность постоять за себя самыми решительными действиями. К людям относится доброжелательно, на жизнь смотрит трезво.
Поздравления
В именины твои, Рая,
Всей душой тебе желаю
Быть красивой и счастливой,
Умной и неповторимой,
Никогда не унывать,
В жизни горестей не знать.
Счастья в жизни всей душой,
Знай – успех не за горой!
Дорогая Раиса!
Поздравляем тебя с Днем Ангела! Пусть исполняются заветные желания. Наслаждайся каждым днем своей жизни. Пусть только положительные эмоции кружат тебе голову. Любви тебе, наша красавица, и счастья!
С днем ангела Раису поздравляю,
Хочу тебе удачи пожелать,
Живи, проблем и горестей не зная,
И разочарований не познать.
Пусть в жизни все хорошее случится,
Все светлое с тобой произойдет,
И окружают искренние лица,
И никогда никто не подведет!
Прекрасная Раиса, в этот день я шлю тебе свои поздравления и пожелания всего самого хорошего. Будь всегда счастлива, любима, успешна, неотразима, окрылена мечтами и устремлена к победам. Желаю тебе, Рая, не жизни, а рая и любимого человека рядом в этом раю.
Раиса, поздравляю от души!
Пусть будут дни все в жизни хороши.
Пусть окружают все своим участьем,
Пусть согревает нежно счастье.
Проблемы пусть все отступают,
Любовь с покоем согревают.
Над головою мирным будет небосвод
И красота твоя чудесная цветет.
Тебе я, Раечка, желаю
На день весёлый именин
Чтоб солнце ярко согревало
Твой светлый, повседневный мир.
Пусть будет жизнь твоя чудесна,
Легка и радости полна.
И чтоб улыбка повсеместно
На личике твоём была.
Чудесная Раиса, милая Раечка, поздравляю тебя и от души хочу пожелать всего самого доброго, светлого, лучшего. Будь счастлива, любима, желанна, красива, умна, весела, неотразима, успешна, настойчива, сильна и романтична.
С днем ангела Раису поздравляю,
Хочу тебе удачи пожелать,
Живи, проблем и горестей не зная,
И разочарований не познать.
Пусть в жизни все хорошее случится,
Все светлое с тобой произойдет,
И окружают искренние лица,
И никогда никто не подведет!
Поздравляю, Раиса. Желаю быть обаятельной и милой, будто ангел во плоти, твёрдой и решительной, словно кремень. Раечка, желаю любое начинание доводить до конца, желаю каждый старт завершать громкой и яркой победой.
Раиса значит «лёгкая», «беспечная»,
Но твой характер истинно силен.
Придет к тебе пусть радость бесконечная,
В заначке будет круглый миллион!
Тебя с веселым праздником, хорошая!
Пусть радует блистательный момент.
Тебе пусть светит солнышко погожее.
И каждый тебе дарит комплимент!
Раенька, я поздравляю тебя от души. Пусть к тебе не подступит ни одна беда и тревога, пусть любое сомнение разбивается о скалу твоей решительности. Раиса, желаю жить с верой в чудеса, с любовью в сердце к близким.