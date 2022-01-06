Прикольні колядки для дорослих на Різдво 2022
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"Телеграф" вибрали веселі різдвяні колядки для дорослих, які можна легко вивчити чи скористатися нашою шпаргалкою.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
Коляд, коляд, коляда,
Дід на бабу погляда,
А баба не дивиться
Та на діда кривиться.
Колядин, колядин,
Я у батька один.
Мене не дивуйте
Ковбасу лаштуйте.
Колядин, колядин,
Я у батька один.
По коліна кожушок –
Дайте, дядьку, пиріжок!
- Колядуй, баране.
- Не умію, пане.
- У вікно, баране.
- Так роги, пане.
- Позбивай, баране.
- Так болять, пане.
- Зав'яжи, баране.
- Та нічим, пане.
- Я дам, баране.
- Спасибі, пане.
Святий вечір!
Бігла теличка та й з березничка
Та й стала.
Я тобі, дядьку, заколядую,
Дай сала.
Бігла теличка та й березничка
Та в дядьків двір.
Я тобі, дядьку, заколядую,
То дай пиріг.
Ой в ліску, в ліску листя на грабі,
Заколядуймо ми своїй бабі.
В нашої баби добрая душа,
Винесе вона цілого книша,
До того книша ціла ковбаса.
Святий вечір!
Коляд, коляд, коляда,
Дід на бабу погляда,
А баба на діда,
Що немає хліба.
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати на Різдво найсмачнішу рисову кутю.
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