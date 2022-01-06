Прикольні колядки для дорослих на Різдво 2022

"Телеграф" вибрали веселі різдвяні колядки для дорослих, які можна легко вивчити чи скористатися нашою шпаргалкою.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба не дивиться

Та на діда кривиться.

Колядин, колядин,

Я у батька один.

Мене не дивуйте

Ковбасу лаштуйте.

Колядин, колядин,

Я у батька один.

По коліна кожушок –

Дайте, дядьку, пиріжок!

- Колядуй, баране.

- Не умію, пане.

- У вікно, баране.

- Так роги, пане.

- Позбивай, баране.

- Так болять, пане.

- Зав'яжи, баране.

- Та нічим, пане.

- Я дам, баране.

- Спасибі, пане.

Святий вечір!

Бігла теличка та й з березничка

Та й стала.

Я тобі, дядьку, заколядую,

Дай сала.

Бігла теличка та й березничка

Та в дядьків двір.

Я тобі, дядьку, заколядую,

То дай пиріг.

Ой в ліску, в ліску листя на грабі,

Заколядуймо ми своїй бабі.

В нашої баби добрая душа,

Винесе вона цілого книша,

До того книша ціла ковбаса.

Святий вечір!

Коляд, коляд, коляда,

Дід на бабу погляда,

А баба на діда,

Що немає хліба.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати на Різдво найсмачнішу рисову кутю.