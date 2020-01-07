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Прикольные колядки для взрослых на Рождество 2020

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Прикольные колядки для взрослых на Рождество 2020
11:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Мы выбрали веселые рождественские колядки для взрослых, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.

  • 1

    Сколько осиночек,

    Столько вам свиночек;

    Сколько елок,

    Столько и коровок;

    Сколько свечек,

    Столько и овечек.

    Счастья вам,

    Хозяин с хозяюшкой,

    Большого здоровья,

    С Новым годом

    Со всем родом!

    Коляда, коляда!

  • 2

  • 3

    Уродилась коляда

    Накануне Рождества,

    За горою за крутою,

    За рекою за быстрою,

    За горою за крутою,

    За рекою за быстрою

    Стоят леса дремучие,

    Во тех лесах огни горят,

    Огни горят пылающие,

    Вокруг огней люди стоят,

    Люди стоят колядуют:

    ‘Ой коляда, коляда,

    Ты бываешь, коляда,

    Накануне Рождества’.

  • 4

    Поздравляем с Рождеством,

    Мы пришли сюда с добром,

    Вы подайте нам немножко,

    Пирожочка на дорожку,

    Чтобы счастье к вам пришло,

    Чтоб во всём вам повезло,

    Чтоб Господь здоровья дал,

    Колядуем, от печаль!

  • 5

    Коляда, коляда…

    А у бабы борода.

    А у деда вырос хвост.

    К девкам бегает, прохвост.

     

    Коляда, коляда…

    Нам и горе не беда.

    Даже тот, кто слеп и нем –

    Выпьет стопочек по семь.

     

    Коляда, коляда…

    Мы танцуем все года.

    А еще на четвереньках

    Смело лазим по ступенькам.

     

    Коляда, коляда…

    Не болеем никогда.

    Затевают жены спор –

    Голыми летим во двор.

     

    Коляда, коляда…

    Что без денег – ерунда!

    Все бутылочки сдают

    И гуляют вновь, и пьют.

     

    Коляда, коляда…

    Ничего, что холода.

    Сам к любовнице пойду,

    Искупаюсь с ней в пруду.

     

    Коляда, коляда…

    Веселись, народ, всегда!

    Ведь грустить нам не пристало,

    Наслаждаясь жизни балом.

     

    Коляда, коляда…

    На столе – свеча, еда.

    Мило елочка сияет.

    И всех Бог благословляет.

  • 6

  • 7

    Колядую, колядую

    Я зайду в избу любую.

    Попрошу хозяйку

    Сладостей давай-ка.

    И печенья, и конфет,

    И с орехами щербет,

    И халву, и шоколад,

    Пастилу и мармелад,

    Вкусное пирожное,

    Сладкое мороженое

    Мы и сами будем есть

    И друг друга угощать

    А хозяйку, а хозяйку

    Добрым словом поминать!

  • 8

    Мы сегодня в доме вашем

    В вашу честь споем и спляшем!

    Всех зовем на наши святки!

    Ждут вас игры и загадки.

    Ждут гаданья, пляски, смех!

    Шуток хватит здесь на всех!

  • 9

    Так повелось на белом свете

    Уж много лет подряд

    В такой чудный, добрый вечер

    С небес к нам ангелы летят

     

    Они несут добро, надежду,

    Благословенье в каждый дом

    Всех с новым годом поздравляю

    И с благодатным рождеством!

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Рождество 2020: лучшие колядки на русском языке

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