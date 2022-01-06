Як приготувати різдвяну кутю з рису, щоб вона вийшла солодкою та розсипчастою

Рисова кутя на смак виходить набагато цікавішою за пшеничну.

Традиційно для того, щоб відзначити переддень Різдва, або як його ще називають Святвечір, християни ставлять на стіл 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Класичну кутю прийнято готувати з пшениці, проте це не єдина крупа, яку можна використовувати для приготування головної різдвяної страви: не менш популярною є також кутя з рису.

Як пише сайт poshagovyi-recept.ru, така кутя виходить особливо солодкою та розсипчастою.

Рецепт рисової куті з горіхами та медом

Інгредієнти:

0,5 склянки довгозерного (краще пропареного) рису;

1,5 склянки води;

100 грамів білих великих родзинок;

1-1,5 столова ложка меду;

сухофрукти за бажанням.

Спосіб приготування:

Промийте рис та варіть його на повільному вогні. Після кипіння знизьте вогонь до мінімуму і варіть ще 15-20 хвилин. Промийте родзинки, залийте окропом на 2 хвилини і просушіть. У гарячий відварений рис додайте мед, щоб він добре розійшовся в рисі і ввібрався в нього, роблячи кутю особливо солодкою. Після цього додайте підготовлені сухофрукти і все перемішайте. Кутю перекладіть у глибоку піалу, розрівняйте і прикрасьте заздалегідь відкладеними родзинками та сухофруктами. Готову кутю залиште охолоджуватися в піалі.

Раніше "Телеграф" публікував простий рецепт класичної куті на Різдво.