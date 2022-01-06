Як приготувати різдвяну кутю з рису, щоб вона вийшла солодкою та розсипчастою
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Рисова кутя на смак виходить набагато цікавішою за пшеничну.
Традиційно для того, щоб відзначити переддень Різдва, або як його ще називають Святвечір, християни ставлять на стіл 12 пісних страв, головною з яких є кутя. Класичну кутю прийнято готувати з пшениці, проте це не єдина крупа, яку можна використовувати для приготування головної різдвяної страви: не менш популярною є також кутя з рису.
Як пише сайт poshagovyi-recept.ru, така кутя виходить особливо солодкою та розсипчастою.
Рецепт рисової куті з горіхами та медом
Інгредієнти:
- 0,5 склянки довгозерного (краще пропареного) рису;
- 1,5 склянки води;
- 100 грамів білих великих родзинок;
- 1-1,5 столова ложка меду;
- сухофрукти за бажанням.
Спосіб приготування:
- Промийте рис та варіть його на повільному вогні. Після кипіння знизьте вогонь до мінімуму і варіть ще 15-20 хвилин.
- Промийте родзинки, залийте окропом на 2 хвилини і просушіть.
- У гарячий відварений рис додайте мед, щоб він добре розійшовся в рисі і ввібрався в нього, роблячи кутю особливо солодкою.
- Після цього додайте підготовлені сухофрукти і все перемішайте.
- Кутю перекладіть у глибоку піалу, розрівняйте і прикрасьте заздалегідь відкладеними родзинками та сухофруктами.
- Готову кутю залиште охолоджуватися в піалі.
Раніше "Телеграф" публікував простий рецепт класичної куті на Різдво.
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