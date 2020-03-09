Жовтий рівень небезпеки: українців попередили про туман

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про туман у північних, західних та більшості центральних областей України.
Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"9 березня вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Фахівці радять водіям під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними на дорозі.
Раніше український синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на понеділок, 9 березня.