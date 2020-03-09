Жовтий рівень небезпеки: українців попередили про туман

Новини України:Видимість через туман становить 200-500 м.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про туман у північних, західних та більшості центральних областей України.

Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"9 березня вночі та вранці у північних, західних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Фахівці радять водіям під час керування автомобілем в тумані бути особливо уважними на дорозі.

Раніше український синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на понеділок, 9 березня.