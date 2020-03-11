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В Офісі генпрокурора підтвердили, що Левіна екстрадують в Україну

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Левіна екстрадують в Україну
14:43 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна).

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Олексій Левін, підозрюваний у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, буде екстрадований з Болгарії в Україну. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генерального прокурора додали, що після фактичної передачі Левіна Україні будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.

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Раніше Facebook-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" оприлюднила інформацію про те, що суд у Болгарії відхилив апеляцію Олексія Левіна, підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, на рішення щодо його екстрадиції в Україну.

Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

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Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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Левин, Экстрадация, Гандзюк, Україна, Офис Генпрокурора.
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