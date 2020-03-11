У Києві перенесли пробне ЗНО та запровадили телеуроки

Новини України:У Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

Навчальний процес у Києві проводитиметься дистанційно у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів, також будуть запроваджені телеуроки. Про це на брифінгу поінформував перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник.

"Що стосується навчального процесу, він буде проводитися дистанційно. Ми провели вже розмови з деякими засобами масової інформації і будемо проводити телеуроки для школярів", - сказав Поворозник.

"Ми домовилися з регіональним Центром оцінювання якості освіти, що пробні тести, які мають відбутися в кінці березня, ми проведемо після того, як нормалізується ситуація, - в квітні. Решта навчання буде проводитися до кінця березня в дистанційній формі", - сказав Поворозник.

Він також наголосив, що у Києві запроваджені антиепідеміологічні заходи, а не карантин.

"Це не є карантином, це обмежувально-профілактичні заходи задля того, аби запобігти поширенню коронавірусу. Якщо говорити про причини, то у нас було 6 березня засідання комісії, на якому обговорювалося питання введення такого роду заходів, але ми тоді прийняли рішення не вводити обмеження... Після вихідних днів у зв'язку з поширенням вірусу, в першу чергу, в Європі, з якою у нас є потужне авіасполучення, прийнято рішення про обмежувально-профілактичні заходи", - розповів Поворозник.

У цьому зв'язку він наголосив, що країнам, які своєчасно запровадили обмежувальні заходи, поки що вдається стримати поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, з 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Зокрема, буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, в дитячих садочках, у мистецьких, спортивних школах. Також обмежується проведення масових заходів у столиці. Будуть закриті розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах.