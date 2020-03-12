Нацкорпус звинуватив Сивохо у держзраді та подав заяву до СБУ

Новини України:У Нацкорпусі вважають, що подібне формулювання є не лише помилковим, але й протизаконним.

Національний корпус направив до Служби безпеки України повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо. Про це інформує пресслужба Нацкорпусу.

"Національний Корпус направив до Служби безпеки України повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря РНБО Сергієм Сивохою, який 12 березня ініціював у Києві захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності". Як стало відомо, мета вищезгаданого заходу – "порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

У Нацкорпусі вважають, що подібне формулювання є не лише помилковим, але й протизаконним.

Національний корпус, керуючись ст.ст. 214, 215 КПК України, просить СБУ зареєструвати подане повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

В організації нагадують, що відповідно до закону, окремі райони Донецької та Луганської областей є "тимчасово окупованою територією України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль".

У зв’язку із цим, зазначає Нацкорпус у своїй заяві, будь-які спроби "налагодження діалогу" з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяють незаконній окупації території України, є державною зрадою та посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України" відповідно до ст. 110, 111 КК України.

"Вважаємо, що у діях гр. Сивохи С.А. та інших невідомих осіб, які організували масовий захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності", наявний склад злочину, передбачений вищевказаними статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, вважаємо, що гр. Сивохо С.А. та інші особи в період збройного конфлікту між Україною та Російською Федерацією надали іноземній державі (Російській Федерації) допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – йдеться у документі.

Зокрема, зазначається, що "зусиллями гр. Сивохи С.А. та інших осіб в Україні, Російській Федерації та на міжнародному рівні може виникнути уявлення про те, що збройна агресія з боку Росії є насправді "внутрішнім громадянським конфліктом".

"Проведення "платформ примирення" в умовах окупації частини території України позбавляє можливості відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України, а отже – сприяє протиправним діям Російської Федерації", – наголошує Національний корпус у зверненні.

Як повідомляв Укрінформ, столична поліція відкрила провадження після подій під час презентації Національної платформи примирення і єдності, до відділку доставили 15 осіб.

Під час презентації представники організації "Національний корпус" почали суперечку із Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.