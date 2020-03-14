Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Температурні гойдалки: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Дивіться фото (3)
Температурні гойдалки: синоптики дали невтішний прогноз погоди
08:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Новини України:В Україні в суботу в окремих регіонах дощ, подекуди з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с, місцями очікуються заморозки.

В Україні в суботу в окремих областях дощ, подекуди з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м / с, місцями очікуються заморозки.

У найближчі дні весна призупинить своє стрімке наступ в Україні, в суботу температурний фон трохи знизиться, особливо в північно-західній частині країни, а в неділю в зв'язку з переміщенням арктичного повітря з півночі Європи суттєво похолодає по всій країні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 14 березня вночі в центральних, південних і східних областях помірні дощі, вдень в північній частині і на сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вночі в західних областях, вдень в більшості областей пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° тепла; в західних, північних та Вінницькій областях 4-9 ° тепла; на решті території 10-15 °.

Прогноз погоди на 14 березня, фото: meteo.gov.ua

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-20 м / с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 6-8 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 березня найвища температура вдень була 17,8 ° у 2002 році, найнижча вночі -19,4 ° у 1902 році.

Прогноз погоди на суботу, 14 березня, в містах України:

  • Ужгород - +7 ... + 9

  • Львів - +4 ... + 6

  • Івано-Франківськ - +6 ... + 8

  • Тернопіль - +5 ... + 7

  • Чернівці - +6 ... + 8

  • Хмельницький - +6 ... + 8

  • Луцьк - +4 ... + 6

  • Рівне - +4 ... + 6

  • Житомир - +5 ... + 7

  • Вінниця - +8 ... + 10

  • Одеса - +13 ... + 15

  • Миколаїв - +12 ... + 14

  • Херсон - +13 ... + 15

  • Сімферополь - +13 ... + 15

  • Кропивницький - +10 ... + 12

  • Черкаси - +10 ... + 12

  • Чернігів - +6 ... + 8

  • Суми - +6 ... + 8

  • Полтава - +10 ... + 12

  • Дніпро - +11 ... + 13

  • Запоріжжя - +12 ... + 14

  • Донецьк - +10 ... + 12

  • Луганськ - +11 ... + 13

  • Харків - +10 ... + 12

  • Київ - +6 ... + 8

Прогноз погоди на 15 березня, фото: meteo.gov.ua

У неділю, 15 березня, без опадів, лише вночі на крайньому сході місцями невеликий мокрий сніг.

В Україну йде похолодання

Вітер північно-західний, 7-12 м / с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 7-12 ° морозу, на півдні, сході та а Дніпропетровській області близько 0 °; вдень 1-6 ° тепла, на Закарпатті 5-10 °.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоді, Сніг, Дощ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся