Температурні гойдалки: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Новини України:В Україні в суботу в окремих регіонах дощ, подекуди з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м/с, місцями очікуються заморозки.

В Україні в суботу в окремих областях дощ, подекуди з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м / с, місцями очікуються заморозки.

У найближчі дні весна призупинить своє стрімке наступ в Україні, в суботу температурний фон трохи знизиться, особливо в північно-західній частині країни, а в неділю в зв'язку з переміщенням арктичного повітря з півночі Європи суттєво похолодає по всій країні.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 14 березня вночі в центральних, південних і східних областях помірні дощі, вдень в північній частині і на сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вночі в західних областях, вдень в більшості областей пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° тепла; в західних, північних та Вінницькій областях 4-9 ° тепла; на решті території 10-15 °.

Прогноз погоди на 14 березня, фото: meteo.gov.ua

У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-20 м / с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 6-8 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 березня найвища температура вдень була 17,8 ° у 2002 році, найнижча вночі -19,4 ° у 1902 році.

Прогноз погоди на суботу, 14 березня, в містах України:

Ужгород - +7 ... + 9

Львів - +4 ... + 6

Івано-Франківськ - +6 ... + 8

Тернопіль - +5 ... + 7

Чернівці - +6 ... + 8

Хмельницький - +6 ... + 8

Луцьк - +4 ... + 6

Рівне - +4 ... + 6

Житомир - +5 ... + 7

Вінниця - +8 ... + 10

Одеса - +13 ... + 15

Миколаїв - +12 ... + 14

Херсон - +13 ... + 15

Сімферополь - +13 ... + 15

Кропивницький - +10 ... + 12

Черкаси - +10 ... + 12

Чернігів - +6 ... + 8

Суми - +6 ... + 8

Полтава - +10 ... + 12

Дніпро - +11 ... + 13

Запоріжжя - +12 ... + 14

Донецьк - +10 ... + 12

Луганськ - +11 ... + 13

Харків - +10 ... + 12

Київ - +6 ... + 8

Прогноз погоди на 15 березня, фото: meteo.gov.ua

У неділю, 15 березня, без опадів, лише вночі на крайньому сході місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м / с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м / с.

Температура вночі 1-6 ° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 7-12 ° морозу, на півдні, сході та а Дніпропетровській області близько 0 °; вдень 1-6 ° тепла, на Закарпатті 5-10 °.

У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.