Температурні гойдалки: синоптики дали невтішний прогноз погоди

В Україні в суботу в окремих областях дощ, подекуди з мокрим снігом, пориви вітру до 20 м / с, місцями очікуються заморозки.
У найближчі дні весна призупинить своє стрімке наступ в Україні, в суботу температурний фон трохи знизиться, особливо в північно-західній частині країни, а в неділю в зв'язку з переміщенням арктичного повітря з півночі Європи суттєво похолодає по всій країні.
Як повідомляє Укргідрометцентр, 14 березня вночі в центральних, південних і східних областях помірні дощі, вдень в північній частині і на сході країни невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вночі в західних областях, вдень в більшості областей пориви 15-20 м / с.
Температура вночі 1-6 ° тепла; в західних, північних та Вінницькій областях 4-9 ° тепла; на решті території 10-15 °.
Прогноз погоди на 14 березня, фото: meteo.gov.ua
У Києві в ніч на суботу без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м / с, вдень пориви 15-20 м / с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 6-8 °.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 березня найвища температура вдень була 17,8 ° у 2002 році, найнижча вночі -19,4 ° у 1902 році.
Прогноз погоди на суботу, 14 березня, в містах України:
Ужгород - +7 ... + 9
Львів - +4 ... + 6
Івано-Франківськ - +6 ... + 8
Тернопіль - +5 ... + 7
Чернівці - +6 ... + 8
Хмельницький - +6 ... + 8
Луцьк - +4 ... + 6
Рівне - +4 ... + 6
Житомир - +5 ... + 7
Вінниця - +8 ... + 10
Одеса - +13 ... + 15
Миколаїв - +12 ... + 14
Херсон - +13 ... + 15
Сімферополь - +13 ... + 15
Кропивницький - +10 ... + 12
Черкаси - +10 ... + 12
Чернігів - +6 ... + 8
Суми - +6 ... + 8
Полтава - +10 ... + 12
Дніпро - +11 ... + 13
Запоріжжя - +12 ... + 14
Донецьк - +10 ... + 12
Луганськ - +11 ... + 13
Харків - +10 ... + 12
Київ - +6 ... + 8
Прогноз погоди на 15 березня, фото: meteo.gov.ua
У неділю, 15 березня, без опадів, лише вночі на крайньому сході місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м / с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м / с.
Температура вночі 1-6 ° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 7-12 ° морозу, на півдні, сході та а Дніпропетровській області близько 0 °; вдень 1-6 ° тепла, на Закарпатті 5-10 °.
У Києві в неділю без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 2-4 ° морозу, вдень 3-5 ° тепла.