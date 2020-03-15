Як зрозуміти, що ваші друзі вас використовують

Новини України:Вибирайте друзів та своє найближче оточення мудро.

У наші дні багато людей прагнуть встановити значущі дружні відносини з іншими людьми з метою стати щасливішими і успішнішими. Однак важливо пам'ятати, що багато дружніх відносини шкідливі для здоров'я. Насправді, багато людей в якийсь момент отримають ніж у спину від своїх «друзів», інформує Ukr.Media.

Ось 15 ознак, які можуть вказувати на те, що так званий друг використовує вас у своїх інтересах:

Їх перший інстинкт - завжди говорити про себе, незалежно від ситуації

Будь-які теми включають розповідь про їх останню відпустку, їх життя, побачення або про дні в цілому. Приблизно через десять хвилин розмови вони можуть запитати вас, як пройшов ваш день (якщо пощастить).

Коли вони з вами спілкуються, вони прикладають мінімальні зусилля

В кінці кінців, ви почнете помічати закономірності в їх поведінці. Спілкування, ймовірно, нагадує 20% їх зусиль, 80% ваших.

Вони приділяють надто мало часу

Ви коли-небудь зустрічали людей, які роблять щось, щоб здатися ввічливими, а не тому, що вони справді цього хочуть? Ви коли-небудь дивилися на свого друга і розуміли, що саме це вони і з вами це роблять?

Якщо їм потрібен заряд впевненості, ви - перша людина, до якої вони звернуться

Ви дійсно вмієте бачити хороше в людях. Таким чином, ви можете легко знайти список їх кращих якостей. А саме це їм і треба.

Вони люблять скаржитись на свої проблеми

Але коли вам потрібно плече, вони відмахуються від вас або переключаються на себе. Якщо їм сумно, ви спробуєте їх підтримати. Якщо вам буде сумно, вони різко відреагують і захочуть змінити тему.

Ви багато разів їм допомагали, але у відповідь нічого

У якийсь момент ви почали звертати на це увагу - вас почала насторожувати такого роду поведінка. Ви зрозуміли, що занадто багатьом жертвували заради людини, якій плювати на вас.

Вони здаються милими лише коли їм потрібна якась послуга

Поширені фрази від них включають «Чи можу я...», «Зроби ласку, будь ласка...», «Дуже потрібно...» і «А в тебе є...».

Багато разів ви йшли зі свого шляху та зі своєї зони комфорту заради них

Ви не обов'язково розглядаєте це як проблему, тому що ви зробили це з власної волі, але після цього ви відчули себе швидше пішаком, а не людиною.

Коли ви намагаєтеся вказати на це, вони не відповідають з подякою

Можливо, тому, що вони думали, що ви той чоловік, який був створений для такого роду речей, так що... вам, типу, нормально.

Вони очікують, що ви будете зберігачем їх почуттів і секретів, незалежно від ситуації

Вони скажуть вам про це заздалегідь, або продовжать пасивно тиснути на вас, не звертаючи уваги на ваші почуття.

Якщо ви скажете «ні», вони почнуть пліткувати про вас, або припинять дружбу

І те, і інше - маніпулятивна тактика, яка дозволяє вам повернутися до них.

Коли ви перестаєте намагатися, вони зникають без сліду

Вони зазвичай вирішують не вступати в боротьбу, якщо ви вирішите припинити спроби.

Ви відчуваєте, що ваша дружба залежить від вашої здатності давати і їх здатності брати

Ви даєте, тому що ви добрі і щирі, але у всього є межі - навіть у вас.

Дружба в якийсь момент змушує вас думати, те, що відбувається - безглуздо

Ви щиро не можете згадати, коли ви дізналися щось цінне в минулий раз або виросли від спілкування з ними.

Ви ставите питання, коли ваші відносини стали такими поганими

Іноді дружба може розчарувати вас, тому ви завжди повинні приділяти особливу увагу людям, яких ви називаєте друзями.