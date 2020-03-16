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На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус

На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус
20:52 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Низка змін очікується у разі прийняття законопроекту №3219, яких саме - читайте у статті.

Законопроєкт щодо протидії коронавірусу передбачає тимчасове звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це йдеться у тексті законопроєкту, опублікованого на сайті Верховної Ради.

"Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України", - йдеться у законопроєкті.

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Крім того пропонується передбачити, що тимчасово звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Також пропонується встановити першочергове митне оформлення таких товарів.

У законопроєкті також передбачено норму, що дія закону "Про публічні закупівлі" не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

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За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник має оприлюднювати звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору. У разі недотримання вимог щодо публікації такого звіту винні особи притягаються до відповідальності відповідно до законодавства.

У законопроєкті щодо протидії коронавірусу також пропонується продовжити термін подачі електронних декларацій на місяць - до 1 червня.

"Встановити, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування подають до 1 червня", - йдеться у документі.

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Також передбачається, що суб’єкти декларування, які у період до 1 червня 2020 року не мали можливості подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену абзацом першим частини другої статті 45 цього Закону, або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону у зв’язку із встановленням на території їх проживання карантинно-обмежувальних заходів, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації чи повідомлення у зазначений період.

16 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Наразі в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 175 275 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6706 осіб, одужали 77 658 людей.

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Законопроект, Пандемия, Верховна Рада, Коронавірус, Covid-19.
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