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Карантин в Україні : Укргазбанк не припинить свою роботу

Карантин в Україні : Укргазбанк не припинить свою роботу
13:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Укргазбанку розповіли, що всі відділення працюють у штатному режимі.

Усі відділення державного Укргазбанку працюють у штатному режимі та без жодних обмежень для клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Вся наша філіальна мережа працює в звичайному режимі, без обмежень для доступу для клієнтів чи їх запитів. Єдина відмінність – менша кількість клієнтів у відділеннях, що ми, природно, пов’язуємо з ефективністю комунікацій з людьми у період небезпеки поширення пандемії коронавірусу", - наголосив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

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За його словами, для кожної відповідальної компанії найголовніше – це здоров’я та безпека усіх її співробітників і клієнтів.

"Наразі наша держава вживає усіх необхідних заходів для цього і ми поєднуємо наші зусилля щоб протидіяти цій загрозі. В Укргазбанку усі працюють спокійно та відповідально, а за можливості – дистанційно", - додав Шевченко.

Водночас банкір зауважив, що останнім часом спостерігається більша кількість користувачів онлайн-інструментів користування продуктами та послугами, як то мобільний додаток ЕКОБАНК ОНЛАЙН, корпоративний сайт чи послуги Контактного центру банку.

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Він підкреслив, що передбачено всіх заходів безпеки і для тих українців, хто буде відвідувати відділення Укргазбанку.

"Усі приміщення банку регулярно та ретельно дезінфікуються, усі відвідувачі перевіряються щодо підвищеної температури та забезпечуються надійними засобами дезінфекції рук, а всі співробітники банку повністю забезпечені засобами індивідуального захисту", - запевнив Шевченко.

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Все по темі:

Вирус, Карантин, Пандемия, Укргазбанк, Коронавірус, Covid-19, Кирило Шевченко.
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